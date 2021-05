Die republikanische Kongressabgeordnete der US-Republikaner Marjorie Taylor Greene lässt auf eine reaktionäre Politik im US-Kongress schließen. Es ist unglaublich: Diese Frau und Anhängerin vom faschistoiden Ex-Präsidenten Trump vergleicht im Sender Real America's Voice die Maskenpflicht mit dem Tragen des Judenstern! Der Gesundheitsschutz wird nach der Äußerung von Greene mit faschistischen Methoden im Hitlerterrorismus gleichgesetzt! (Zur Information: Die Juden mussten im NS-Faschismus einen goldenen Stern tragen, waren "Untermenschen" und wurden politisch verfolgt bis zur Ermordung in den KZ`S der Nazis) Alle Parteien im US-Kongress verurteilten parteiübergreifend diese unverschämte Aussage der Kongressabgeordneten , auch die Repubikaner. Wollte diese reaktionäre Partei vielleicht von ihrer bisherigen Politik der Coronaleugnung (vor allem unter Trump) durch die Verurteilung von Greenes Behauptung ablenken?

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte kürzlich neue Richtlinien erlassen, wonach das Tragen von Masken angesichts der Fortschritte bei der Impfkampagne auch in Innenräumen meist nicht mehr nötig ist. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat die Maskenpflicht in der Parlamentskammer unter Verweis auf ungeimpfte Abgeordnete bislang aber nicht aufgehoben. Greene bezeichnete Pelosi in ihren jüngsten Äußerungen als "geisteskrank".

Der demokratische Kongressabgeordnete Jim McGovern nannte es "mehr als verstörend", dass Greene den systematischen Mord an sechs Millionen Juden mit dem Tragen einer Maske vergleiche. Er verlangte Greenes Rücktritt. (Quelle: dpa-infocom GmbH vom 24.05.21)

Dass Greene immer noch im Amt ist, beweist den allgemeinen reaktionären Charakter des US-Kongresses!

Durch die Verharmlosung des Corona-Virus und den Vergleich mit einer "normalen Grippe" unter Trumps Regierung mussten Millionen Menschen in den US ihr Leben lassen!