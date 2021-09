Bundestagskandidaten stellen sich den Fragen des Publikums

Die Bochumer Montagsdemo trifft sich zur Bundestagswahl 2021 mit Kandidaten verschiedener Parteien und dem Publikum - wie bereits bei früheren Wahlen.

Corona, die Flutkastastrophe in der Eifel sowie in Hagen und die aktuelle Machtübernahme von den Taliban in Afghanistan, die Klimakrise, die Flüchtlingssituation sowie die allgemeinen Preissteigerungen und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sind die negativen Schlagzeilen der jetzigen Zeit.

Insbesondere in der Umweltpolitik zeigen alle bürgerlichen Parteien ihren Einsatz gegen die klimaschädlichen fossilen Energien. Gleichzeitig befürworten diese Parteien die sog. Verschmutzungsrechte der Konzerne. Die Landesregierung NRW hat z.B. den Bau des Kohlekraftwerks Datteln IV genehmigt, obwohl der Kohleausstieg bereits beschlossen war. Da es keine Steinkohlebergwerke in Deutschland mehr gibt und auch aus Profitgründen, wird in diesem Kraftwerk „Blutkohle“ verbrannt, die in Bergwerken im Ausland mit Kinderarbeit gefördert wird.

Auf der Kundgebung am 13.09.21 haben alle die Gelegenheit, die Kandidaten mit Fragen zu „löchern“. Zugesagt haben bisher die Parteien CDU und die Internationalistische Liste/MLPD. Es wird eine spannende Diskussion erwartet.

Die Kundgebung ist am kommenden Montag, 13.09.21, um 18.00 Uhr auf der Kortumstr. zwischen Drehscheibe und dem Citypoint.

Ulrich Achenbach

Moderator