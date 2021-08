Mit Bestürzung las ich den aktuellen Bericht des Veranstalters, dass dieses Festival aus baurechtlichen Gründen nicht genehmigt wird. Zuvor hatte das Bauamt der Stadt Gelsenkirchen dem Veranstalter noch mitgeteilt, es wären nur noch einige Kleinigkeiten zu klären. Nachfolgend der Bericht des Veranstalters (Quelle: www.rebellischesmusikfestival.de)

„Heute Mittag hingegen erhielten wir eine E-Mail aus dem Bauamt der Stadt Gelsenkirchen: „Der Bauantrag für das ‚Rebellische Musikfestival‘ kann unter Zugrundelegung der eingereichten Unterlagen leider nicht genehmigt werden", berichtet Jonas D. vom Verein des Rebellischen Musikfestivals. „Das ist nicht akzeptabel, wie uns jetzt der schwarze Peter zugeschoben werden soll. Wir hatten bereits am 21. Juni bei der Stadt Gelsenkirchen ein allseitiges Veranstaltungskonzept abgegeben, mit der Bitte, es auch an andere zuständige Stellen weiterzuleiten. Erst etwa einen Monat später wurde uns dann mitgeteilt, wir sollten uns zusätzlich auch noch an das Bauamt wenden. Das haben wir natürlich gemacht und uns in jeder Hinsicht konstruktiv verhalten.

Noch heute Morgen wurde uns vom Bauamt mitgeteilt, dass lediglich noch einzelne Dinge zu klären wären. Es gab nie auch nur den Hauch einer Andeutung aus der Stadtverwaltung, dass das Festival nicht genehmigt würde. Und jetzt dieser plötzliche Sinneswandel. Es ist offensichtlich, dass baurechtliche Gründe nur vorgeschoben werden und tatsächlich politisch motiviert eingegriffen wurde von jemandem, dem es nicht passt, dass dieses Rebellische Musikfestival in Gelsenkirchen stattfindet.“

Dazu Jonas D. weiter: „Die Frage ist natürlich, wer da eingegriffen hat. Sicherlich sind Teile der Stadtverwaltung daran beteiligt. Aber: 2018 wurde ausgehend von Innenminister Seehofer und dem damaligen Verfassungsschutz-Chef Maaßen schon einmal das Festival verboten. Stefan E., einer der Schirmherren, wurde zum „Gefährder“ erklärt. Kurzum: Wir haben Erfahrungen mit Kriminalisierungen des Festivals – aber genauso mit dem erfolgreichen Kampf dagegen! Wir haben das Rebellische Musikfestival durch eine breite Solidarität 2018 gerichtlich durchgesetzt und auch die Gefährder-Einstufung von Stefan E. ist am 3. August 2021 vor dem Verwaltungsrecht Meiningen zu Fall gebracht worden.

Man muss die Frage aufwerfen, ob hier nicht von 'höherer' Stelle politisch eingegriffen wurde. Immerhin ist Seehofer nicht nur Innen-, sondern auch Bauminister.“

Der Veranstalter wird rechtliche Schritte gegen die Stadt Gelsenkirchen einleiten, falls die Veranstaltung nicht genehmigt wird. Völlig begründet! Die Behörde hat sich schon selbst widersprochen: Erst hat das Bauamt der Stadt Gelsenkirchen mitgeteilt, es wären nur noch Kleinigkeiten für den Ablauf des Festes zu klären, später kam der Bescheid über die Versagung der Genehmigung!

Es ist nicht auszuschließen, dass der Innen- und Bauminister Seehofer als übergeordnete Instutition der Stadt Gelsenkirchen für die Nichtgenehmigung der Veranstaltung eine Rolle spielt! Wahrscheinlich sind baurechtliche Gründe nur vorgeschoben!