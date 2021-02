Bundeskanzlerin Merkel spricht sich gegen Privilegien für Geimpfte aus so die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). ,,Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner sei als die derjenigen die auf die Impfungen warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln", wird die Kanzlerin in dem Bericht zitiert. Erst wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei und es dann noch immer wenige Impfwillige gebe seien Überlegungen angebracht. Merkel selbst werde sich impfen lassen ,wenn sie nach der empfohlenen Impfpriorisierung an der Reihe sei und nicht eher. Zunächst seien neben den besonders vulnerablen ältere Menschen und Bevölkerungsgruppen zum Impfen eingeladen, die in Ausübung ihres Berufes keinen Abstand halten können.

Quelle:

FAZ