Sind die Menschen denn total aus dem Verstand geraten? Wie durchgeknallt müssen diese Kreaturen denn eigentlich sein, Sonder-Müll auf solche Weise zu entsorgen?

Auf dem Weg von Bochum nach Herten habe ich als Beifahrerin heute aus dem Auto nur Müll wahrgenommen. Angefangen von der Sodinger Straße in Bochum, Richtung Herne, bis Endstation Herten (Schlosspark), zieren zahllose Kaffeebecher, Müllbeutel, Papier, leere Flaschen, Plastikbeutel und keine Ahnung was nicht alles durchweg den Straßenrand.

Wer will oder soll denn das eigentlich alles einsammeln? Kann doch nicht sein, dass sich dieses Geschmeiß auf andere verlässt. Oder auch nicht. So wie es aussieht, ist denen die Umwelt egal - aber so was von egal. Aber nicht nur die Umwelt, auch die Nachwelt scheint denen am Hintern vorbeizugehen.

Da soll man nicht sauer werden.

So kann es echt nicht weitergehen, es muss endlich was passieren, bevor alles den Bach hinuntergeht und noch mehr Autoreifen im Biotop untergehen.

Wie lange müssen wir diese unglaublichen Zustände eigentlich noch hinnehmen? Bis wir alle im Müll ersticken?