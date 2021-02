Die Flüchtlingserstaufnahmestelle in Ellwangen wurde 2018 durch einen brutalen Polizeieinsatz attackiert, die Flüchtlinge zur Nachtzeit durch diese Polizei-Razzia menschenunwürdig behandelt. Anlass war die vereitelte Abschiebung eines Flüchtlings aus Togo.

Der Vertreter der Organisation "Freundeskreis Flüchtlinge international", Alassa M. klagte verklagte das Land Baden-Würtemberg wegen dieses brutalen Polizeieinsatzes, wovon Alassa M. selbst direkt betroffen war. Zum Teil war seine Klage erfolgreich. Dazu Auszüge aus dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart:



Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2021 festgestellt, dass die durch den Polizeivollzugsdienst des beklagten Landes gegenüber dem Kläger in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen am 03.05.2018 durchgeführte Personenfeststellung, das Betreten und Durchsuchen des Zimmers des Klägers, das Durchsuchen des Klägers und das Festsetzen des Klägers unter Anlegen von Einmal-Handschließen rechtswidrig gewesen sind. Es hat weiterhin festgestellt, dass das Einbehalten des Geldbeutels durch den Polizeivollzugsdienst des beklagten Landes am 20.06.2018 im Rahmen der Abschiebung des Klägers rechtswidrig gewesen ist. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen (Az.: 1 K 9602/18).



Zwar hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart entschieden, dass die zulässigen Klagen teilweise begründet sind, entschied jedoch, dass die Durchführung der Abschiebung des Klägers am 20.06.2018 mit Ausnahme des Einbehaltens des Geldbeutels des Klägers rechtmäßig war.

Die Kammer kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die gegenüber dem Kläger im Rahmen der Razzia am 03.05.2018 getroffenen polizeilichen Maßnahmen unverhältnismäßig waren. Das Zimmer des Klägers in der Landeserstaufnahmeeinrichtung sei zwar keine Wohnung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 GG. Auch habe es sich bei dem Gebäude, in dem der Kläger untergebracht war, zum Zeitpunkt der Razzia um einen sogenannten „gefährlichen Ort“ im Sinne des Polizeirechts gehandelt. Der mit den Maßnahmen verbundene Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers sei jedoch nicht angemessen gewesen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen bereits ab 5:19 Uhr durchgeführt wurden und damit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Nachtzeit stattfanden.

Die Durchführung der Abschiebung des Klägers am 20.06.2018 war nach Überzeugung der Kammer mit Ausnahme des zeitweisen Einbehaltens des Geldbeutels des Klägers rechtmäßig. Die angegriffenen Vollzugsmaßnahmen, namentlich das Betreten des klägerischen Zimmers, die Durchsuchung des Klägers, der Einsatz körperlicher Gewalt, der liegende Transport und die Fesselung mit Hand- und Fußschellen, seien insbesondere verhältnismäßig gewesen. Anders als im Rahmen der Razzia sei der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht zur Durchsetzung der Ausreisepflicht gerechtfertigt. Die nicht in der Verantwortung des beklagten Landes liegenden Vorgaben der italienischen Behörden zu Flugankünften bei sog. Dublin-Überstellungen rechtfertigten die Vollstreckung zur Nachtzeit.

Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, die vom Verwaltungsgericht Stuttgart zugelassen wurde. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der vollständigen Entscheidungsgründe, die noch nicht vorliegen, einzulegen.

Zeitweise über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter zahlreiche Geflüchtete und Bewohner der LEA Ellwangen, brachten ihre Solidarität und Unterstützung für Alassa Mfouapon in einer Kundgebung vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart (VG) und in einer Demonstration zum Ausdruck.

Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch noch am Ende der rund sieben Stunden dauernden Verhandlung vor Ort und begrüßten den Kläger beim Verlassen des Gerichts.

Eine breite Medienberichterstattung im Vorfeld der Verhandlung und die Anwesenheit zahlreicher Medienvertreter bei Gericht sind Ausdruck der weit über den Einzelfall hinausgehenden Bedeutung des Verfahrens. Gegenstand des Verfahrens waren insbesondere die gegen Alassa Mfouapon am 3. Mai 2018 ergriffenen Polizeimaßnahmen.