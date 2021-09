Am 5.9.21 berichtete ich über eine unsägliche fristlose Kündigung meines Bekannten Anatole B, der von Bochum nach Thüringen verzogen ist und dort bei Hellma Optik in Jena beschäftigt war.

Im einem Eilantrag an das Arbeitsgericht Gera klagte A. gegen seine Kündigung und hatte Erfolg: die fristlose und offerntsichtlich politisch motivierte Kündigung des Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD in Jena ist krachend gescheitert. Die Ostthüringer Zeitung berichtete am 17.09.21: Zumindest das Eilverfahren muss eine Firma aus Jena als Niederlage verbuchen.

Ein Grund für die Entscheidung des Arbeitsgerichts Gera ist der, dass - anders als in der Kündigung behauptet, der Betriebsrat nicht ordnungsgemäß gehört wurde. Wer nicht mal die minimalsten Rechte eines Betriebsrats respektiert, braucht sich nicht zu wundern. Deswegen ist das Urteil auch ein Erfolg für die Interessenvertretung im Betrieb. Zum Zweiten erhielt Anatole B. für die gleiche Sache zwei Stunden vor der fristlosen Kündigung eine schriftliche Ermahnung (Quelle: rf-news vom 17.09.21)

„Die Kündigung sei eine weitere Sanktion, eine doppelte Bestrafung für denselben Vorwurf – als ob man einem Fußballspieler nach dem ersten Foul die gelbe und dann die rote Karte zeigen würde“ meine Richter Menke vom Arbeitsgericht Gera. (Quelle: Ostthüringer Zeitung (OTZ, S. 15)

In der Fußballsprache ein klassisches Eigentor für Hellma Optik! Hier zeigt sich der wahre politische Grund der fristlosen Kündigung! Der Kapitalist kauft die Arbeitskraft des Arbeiters und will dann auch über jede Minute verfügen.

Von wegen unpolitisch – jede Kaffeepause außerhalb der geregelten Pausen wird juristisch als ein ebensolcher Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten ausgelegt – wird aber in aller Regel nicht sanktioniert, schon gar nicht mit einer fristlosen Kündigung. Anders wenn es um die persönliche Vorstellung eines für die Unternehmen unbeliebten Politiker geht.

Ich bin überzeugt, dass Anatole auch im Hauptverfahren siegen wird. Zusammen mit seinen vielen Symphatisanten , Gewerkschaftern, Kolleginnen und Kollegen und Freunden drücke ich A. beide Daumen!