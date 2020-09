Trotz Corona hat sich das Bochumer Bildungszentrum e.V. (BBZ) entschlossen, eine Veranstaltung zur Kommunalwahl am Sonntag durchzuführen, wie schon in den letzten 20 Jahren seines Bestehens. Diesmal wird nur wenig Publikum im Saal des BBZ in der Bochumer Innenstadt anwesend sein. Dafür wurde die Veranstaltung zeitlich gestrafft und wird übers Internet übertragen.

Zugesagt haben

Burkhard Jentsch (SPD),

Karsten Herlitz (CDU),

Vicki Marschall (B'90/Grüne),

Jenifer Yerlikaya (FDP) und

Jens Lücking (UWG: Freie Bürger).

Die Veranstaltung beginnt in den Räumen des BBZ um 18 Uhr. Die Live-Übertragung startet um 18:45 Uhr mit einem kleinen Vorprogramm. Ab 19 Uhr haben die Politiker und Politikerinnen das Wort.

Online-Übertragung

Die Live-Übertragung kann auf der Internetseite des BZZ unter

https://www.bbz-ev.de/kommunalwahl-2020-5-politiker-5-statements-10-fragen/

oder auf der Facebook-Seite des BBZ verfolgt werden:

https://www.facebook.com/bbzev/live

Am 13. September 2020 – nächsten Sonntag – sind in Nordrhein-Westfalen. Auch die Bürgerinnen und Bürger in Bochum wählen neue Politiker ins Rathaus, in die Bezirksvertretungen und für den Regionalverband Ruhr. Auch die Wahlen zum Integrationsausschuss erfolgen an diesem Sonntag.