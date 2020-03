Haben wir es geschafft unser Zusammengehörigkeitsgefühl, die Hilfsbereitschaft füreinander zu stärken ? Haben wir den Blick für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt schärfen können ? Haben wir die in der "Corona-Krise" gezeigte Solidarität hinüberretten können ? Sind wir sensibilisierter gegen Hass, Hetze und Populismus geworden ? Stehen wir gemeinsam auf, gegen Ungerechtigkeiten, wo immer sie uns begegnen ? Oder ist sich, wie vor Corona, wieder jeder selbst der Nächste ?

Wenn wir alle die Fragen, ausser die Letzte, mit einem JA beantworten können, so sind wir auch alle als "Gewinner" aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen. Auch wenn es nur ein Wunschtraum ist, Träumen muss erlaubt sein. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und versuchen wir positiv in unsere gemeinsame Zukunft zu blicken.