Den TÜV-Prüfern wird vorgeworfen, ihre Pflichten verletzt zu haben, die Produktion des Herstellers der Brustimplatate, Poly Implant Prothèse (PIP) zu zertifizieren. Über diese gefälschten Brustimplatate wurde ein juristischer Dauerstreit mit dem Urteil des Berufungsgerichts im französischen Aix-en-Provence beendet. Der TÜV-Rheinland wurde zu einer Schadensersatzzahlung in Millonenhöhe verurteilt. Die Richter des Berufungsgerichts bestätigten damit bereits vorangegangene Entscheidungen des Handelsgerichts von Toulon. Der TÜV Rheinland selbst kündigte laut einem Bericht der Legal Tribute Online an, eine Berufung beim Kassationshof zu prüfen.

Das Handelsgericht in Toulon hatte bereits 2017 den TÜV Rheinland zur Zahlung von etwa 60 Mio. Euro Schadensersatz an rund 20.000 Klägerinnen verurteilt. Allerdings ging der TÜV Rheinland gegen das Urteil in Berufung. Er musste den Frauen damals bereits vorläufig den Schadensersatz von etwa 3.000 Euro zahlen.

Allerdings hat nun laut Bericht insgesamt 6.205 Klagen für unzulässig, da anhand der eingereichten Unterlagen nicht sichergestellt werden könne, dass die Klägerinnen das vom TÜV zertifizierte Modell trugen. Den übrigen 13.456 Klägerinnen sprachen die französischen Richter einen Schadensersatz zu. (Quelle: https://versicherungswirtschaft-heute.de)

Obwohl die französischen Behörden bereits 2010 feststellten, dass die Produkte von Poly Impant Prothèse (PIP) minderwertiges Industriesilikon enthielten, war dies kein Grund für den TÜV Rheinland, die Produkte zu überprüfen. Bestand vielleicht eine Verknüpfung des TÜV mit dem Hersteller? War etwa Korruption im Spiel?

"Zumindest ist die Entscheidung des Berufungsgerichts in Frankreich ein entscheidender Sieg nach zehn Jahren juristischen Kampfs im Dienste der Opfer”, hieß es in einer Mitteilung des Opferverbands PIPA World. Völlig klar ist, dass die Anwältin des TÜV Rheinlands das Urteil des Berufungsgerichts ablehnt.