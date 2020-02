Der Artikel in der WAZ vom 27.02.20 "Keine Pfleger - Betten bleiben leer" ist in sich selbst widersprüchlich. Einerseits beklagen die Krankenhausträger und die Diakonie Ruhr, es gäbe kaum noch qualifizierte Pflegekräfte und der Arbeitsmarkt sei leergefegt, andererseits lassen sich über Zeitarbeitsunternehmen anscheinend noch ausreichend Kräfte finden. Das klingt doch paradox! Warum wird dann nicht das benötigte Pflegepersonal von den Leiharbeitsfirmen übernommen und fest eingestellt?

Der plausible Grund für den Pflegenotstand liegt in erster Linie an der Bezahlung dieser Arbeitskräfte, die hochqualifizierte Tätigkeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen wie Hetze verrichten. Dazu zitiere ich die Aussage vom Leiter der MAV Günter Klanke im Augusta-Krankenhaus in Bochum: "Vieles könnte besser werden, wenn in der Pflege endlich höhere Löhne bezahlt würden".

Weiterhin werden viele Krankenhäuser privatisiert und die Gesundheit verkommt zu einer Ware, denn diese Krankenhäuser sind auf Profit ausgerichtet. Bleibt dieser Profit aus oder erreicht nicht die von den Trägern angestrebte Höhe, droht die Schließung der Klinik. Als negatives Beispiel nenne ich (Quelle www.rf-news.de) die Loreley-Kliniken GmbH in Oberwesel, wo die Gesellschafter (55% Anteile) bereits im September 2019 die Schließung aus Kostengründen beschlossen. Dagegen protestierten 2000 Menschen. Die nächsten Kliniken im Umkreis von Oberwesel liegen zwischen 16 km und 30 km entfernt - zu weit bei einem akuten Notfall. Außerdem gab es in der nächstgelegenen Klinik Boppard nicht hinzunehmende Zustände. Eine Patientin bekam während ihres Aufenthaltes zeitweilig kein Essen - nicht aus medizinischen Gründen - es wurde einfach vergessen. Diese Patientin hatte eine akute Lungenentzündung und sollte 10 Tage eine Infusion bekommen. Als diese Frau der Ärztin mitteilte, ich kann dies in Form von Antibiotika auch zu Hause einnehmen, wurde die Ärztin wütend und verlangte eine Unterschrift unter einem Schreiben, dass die Frau sich selbst entlasse und dann für ihr Ableben selbst verantwortlich sei. Es ist zwar richtig, dass ein Patient bei einer Selbstentlassung unterschreiben muss. Die Ärztin ist jedoch nicht auf die Argumente einer Selbstbehandlung der Patientin eingegangen. Fast schon kriminell war die Weigerung der Ärztin, eine sich noch befindliche Infusionsnadel aus der Vene der Patientin zu entfernen. Begründung: "Wer geht, kann das auch selber".

Ich frage mich, wie die Versorgung der Patienten aussehen soll, falls sich das Corona-Virus auch in Deutschland massenhaft ausbreiten sollte. Dass die Kliniken dafür gerüstet sind, zweifele ich allein schon aufgrund des jetzigen Personalnotstands an.

Mir fällt dazu folgendes Zitat ein (abgewandelt): Erst wenn der letzte Gesellschafter einer Klinik selbst von einer schweren Krankheit betroffen ist und kein Pflegepersonal bzw. keine Ärzte mehr da sind, wird er merken, dass der Profit keine Genesung bringt.