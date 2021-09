Wie ich im vorherigen Bericht schon andeutete, wird die Deutsche Bahn AG mit Ihrer Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Frankurt nicht durchkommen. Genau das ist eingetreten: Das Landesarbeitsgericht Frankfurt wies die Berufung zurück!

Der berechtigte Streik der Lokführer (auch für weitere Mitarbeiter der Bahn wie z.B. Zugbegleiter) wird fortgeführt. Die Spaltungsversuche von Bahnchef Richard Lutz zwischen den Gewerkschaften EVG und der GdL liefen ins Leere.

Anstatt sich - wie wahrscheinlich in der EVG - in der Tarifauseinandersetzung auf die Kompromisse zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaftsspitze einzulassen, beweisen die Lokführer, was Gewerkschaften wirklich ausmacht - sie sind Kampforganisationen!