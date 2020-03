Lieferengpässe bei Medikamenten das ist mehr als ärgerlich für den Kunden.

Aber auch der Apotheker ist ratlos.

Wesentlicher Grund:

Der Sparfuchs ist ansässig im Gesundheitswesen.

Sparen obwohl die Rücklagen der Kassen und Gesundheitsfonds sage und

schreibe 31 Milliarden Euro betragen?

Apotheker und Kunden leiden unter dieser unbefriedigenden Situation.

Es gibt Lieferengpässe weil aus Kostengründen weitgehend im Ausland

produziert wird.

Oder weil in unserem Land Rabattverträge bestehen.

In Deutschland wird gespart.

Geiz ist geil - auch wenn es um unsere Gesundheit geht.

Über Anreize das Produktionen von asiatischen Ländern zurück nach Europa

kehren - sollte die Politik ernsthaft nachdenken.

Zur Zeit empfiehlt der Apotheker seinen Kunden rechtzeitig für Nachschub

der wichtigsten Medikamente zu sorgen.

Einfach um sich mehr Zeit zu beschaffen - damit er Alternativen findet -

um seine Kunden zu versorgen.

Wie schlimm ist das denn ?

Unglaublich das die gesetzlichen Kassen so 2019 beinahe 4 Milliarden Euro

einsparen konnten.

Plus ihrer Rücklagen und des Gesundheitsfonds in Höhe von 31 Milliarden

Euro.

Stellt euch einmal vor wenn dieses Guthaben für uns Patienten eingesetzt

würde?

Gerade in den jetzigen Zeiten.

Stimmts?

Quelle:

my life

Zeitschrift ihrer Apotheke.