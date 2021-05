Mit der geplanten Fusion der Wohnungskonzerne Vonovia mit Sitz in Bochum und Deutsche Wohnen mit Sitz in Berlin entstände der größte Wohnungsimmobilienkonzern in Europa. Für den Ankauf der Deutsche Wohnen will Vonovia 18 Milliarden Euro investieren.

Zwar verspricht Vonovia, in den kommenden drei Jahren die jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens ein Prozent im Jahr zu begrenzen.

Beide Konzerne einigten sich mit dem Senat zudem auf den Verkauf von rund 20 000 Wohneinheiten noch in diesem Jahr an das Land. Berlin ist darum bemüht, Wohnraum zurückzukaufen, um den Mietmarkt besser regulieren zu können. Ähnliche Vereinbarungen würden auch in anderen Ballungsbieten geschlossen, betonte Buch. Ohne den Segen der Städte und Kommunen könne kein Unternehmen erfolgreich sein. (Quelle: dpa-infocom GmbH vom 25.05.21)

Wer provitiert denn vom Verkauf der Wohnungen an die öffentliche Hand?

Zu Recht überzeugen diese Aussagen von Vonovia die überzeugten Kritiker nicht. "Es handele sich um Zusagen, die zwar gut klingen, sich aber bei näherem Hinsehen zum Teil als Selbstverständlichkeiten entpuppen, die den Unternehmen wenig abverlangen", teilte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, mit. "Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass beide Unternehmen aufgrund der zuletzt sehr starken Mieter:innenproteste gegen ihre Geschäftspraktiken die verbale Flucht nach vorne antreten." Mieterschutz hänge dabei nicht von der Größe des Immobilienportfolios ab".

Wie nicht anders zu erwarten ist, sieht der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich durch den Zusammenschluss in den SPD-Plänen für ein bundesweites Mietenmoratorium bestätigt. "Und wenn ein - selbst gewähltes - Mietenmoratorium offensichtlich für einen Dax-Konzern kein Problem ist, kann es dagegen keine vernünftigen Einwände mehr geben", sagte Scholz dem "Handelsblatt". Besser kann sich Scholz als Handlanger der Konzerne nicht präsentieren.

Wenn Vonovia von bezahlbarem Wohnraum spricht, beweisen Mietangebote im Raum Bochum eher das Gegenteil: Unter 400,00 Euro Kaltmiete ist kaum eine Wohnung zu haben - selbst in unattraktiven Wohnlagen wie z.B. an einer Hauptverkehrsstraße in der Bochumer Innenstadt (siehe Fotos).

Wahrscheinlich war der vom Bundesverfassungsgericht aufgehobene Mietendeckel in Berlin ein Ansporn für die geplante (und bestimmt zu realisierende) Fusion der beiden Immobilienkonzerne. Die Absegnung durch die Kartellbehörde gilt als sehr wahrscheinlich!

Sieht man nur die Mieten im Raum Bochum, fällt vielen der Karnevalshit "Wer soll das bezahlen?" ein! Und das sind nicht nur Hartz IV-Empfänger!