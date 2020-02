Scheinheilig will Bundeskanzlerin Merkeln die Praktiken unterbinden, Lebensmittel unter dem Erzeugerpreis anzubieten. Sie traf sich deshalb mit den empörten Bauern, die sich gegen die Dumpingpreise vieler Handelsriesen wie z.B. Aldi oder Lidl wenden. Anstatt die bereits bestehenden EU-Richtlinien, die die Praktiken von Händlern zulasten kleinerer Lieferanten verbietet sofort umzusetzen, zielt die Politik der Regierung auf nicht staatlich verordnete Mindestpreise, sondern auf "faire" Beziehungen der Akteure im Markt. Landwirte sollten auskömmlich ihr Geld verdienen (Quelle: dpa). Merkel traf sich auch mit den Vertretern der Lebensmittel-Handelskonzerne.

Zwar verwies Merkel auf eine "gewachsene Sensibilität" für Qualität und Umweltauflagen, die sinnvoll und richtig seien, aber natürlich auch ihren Preis hätten. Dabei verurteilte sie die den Handel als Hauptverursacher der Dumpingpreise nicht, sondern verwies darauf, dass er selten direkt mit mit den Landwirten verbunden sei, sondern verwies auf die weitere Kette der Fleisch Verarbeiter, Molkereien usw. Auch diese Unternehmen drücken genauso auf den Erzeugerpreis wie die Handelskonzerne.

Zynisch betonte der Bundesverband des Lebensmittelhandels und der Handelsverband Deutschland, die Branche sei bereit, den Anteil regionaler Produkte zu steigern Wahrheitsgemäß verteidigte Rewe-Chef Lionel Souque die Preisgestaltung des Handels. Als Gipfel der Frechheit verwies der hochbezahlte Rewe-Chef auf die Armut in Deutschland, die ihre Ursache durch Niedriglöhne und die Umverteilung von unten nach oben hat. Daran ist der Rewe-Konzern auch mitbeteiligt. "In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Günstige Lebensmittelpreise ermöglichen diesen Menschen eine gesunde und sichere Ernährung."

Wie "gesund" diese Ernährung ist, beweisen die tierquälerischen Haltungsformen wie z.B. Kastenstand bei Schweinen. Es liegt auf der Hand, dass Fleisch von diesen bedauernswerten Kreaturen niemals hochwertig und gesund sein kann! Übrigens: Diese Haltungsform von Schweinen ist in vielen EU-Ländern bereits verboten!

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, sagte der dpa: "Ein Preisdruck des Handels zulasten von Tierschutz- und Umweltstandards ist nicht im Interesse der Verbraucher." Viele Kunden wünschten sich hohe Standards etwa beim Tierwohl und wären bereit, mehr zu zahlen. "Aktuell können sie die Qualität eines Produktes aber kaum erkennen, schon gar nicht am Preis." Nötig seien bessere Haltungsbedingungen, ein Ende der verwirrenden Werbeflut und verbindliche Kennzeichnungssysteme für Lebensmittel. Es ist jedoch illusorisch, diese Ziele in dem jetzigen Kapitalismus zu erreichen.

Wie nicht anders zu erwarten, spielte sich AfD-Fraktionschefin Alice Weidel demagogisch für das "Wohl der kleinen Leute" auf: Sie wandte sich gegen staatliche Eingriffe, bei denen die Verbraucher vom Schnitzel über Käse bis zur Wurst tiefer in die Tasche greifen müssten (Quelle: dpa)

Völlig unverständlich ist der positive Meinung des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für die "Einbestellung" der Branche bei Merkel. Diese Organisation hinterfragt in keiner Weise die Ursache des Preisdumpings, nämlich die Profitgier der Agrarkonzerne als Teil des internationalen Finanzkapitals. Im dem jetzigen System des Kapitalismus kann es allenfalls eine kleine "kosmetische Korrektur" für das Tierwohl geben, jedoch nur, wenn dadurch die Profite der Konzerne nicht leiden.

Ein Einklang mit der Umwelt, dem Tierschutz und auch den Arbeitsplätzen kann es nur in einem System geben, in dem der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt stehen und die Diktatur einer kleinen Minderheit des internationalen Finanzkapitals ausgeschaltet wird. Das ist der echte Sozialismus! Ein weiter so wie jetzt wird in gar nicht so langer Zeit zur Unbewohnbarkeit des Planeten Erde führen!