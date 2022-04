Heute fand über diesen Rechtstreit eine Güteverhandlung beim Arbeitsgericht Bochum statt. Zuvor versammelten sich 10 Teilnehmer des Solidaritätskreises "Einer für alle - alle für einen" vor dem Justizgebäude, um dem gekündigten Mitarbeiter C. den Rücken zu stärken.

Die Anwältin von Opel bot eine Abfindung (Höhe wurde nicht genannt) an. C. bzw. sein Anwalt forderten die Rücknahme der Kündigung, worauf die Anwältin von Opel nicht einging - der Güteversuch scheiterte. Das Gericht setzte daraufhin den regulären Verhandlungstermin auf den 20.06.22, 9.40 Uhr fest. Selbstverständlich wird der Solikreis weiterhin C. mit einer weiteren Protestkundgebung vor dem Gerichtsgebäude unterstützen. Bitte vormerken: 20.06.22, 8.40 Uhr Protestkundgebung.

Interessant war, dass die Anwältin von "vielen" Auseinandersetzungen mit seinen Meistern sprach, aber nur eine konkret - und falsch - schilderte. Die anderen waren nämlich inzwischen durch Gerichte kassiert worden!

Zur Kundgebung brachte eine Teilnehmerin der Protestkundgebung über 100 Unterschriften mit, die sie für C. in Langendreer gesammelt hat!

Mobbing durch Opel-Warehousing gegen Mitarbeiter-innen darf keine Zukunft haben!