Während sich in Großbritannien aktuell eine neue Variante des Coronavirus ausbreitet, klingen in Deutschland schon die Alarmglocken.

Aber hier heißt es zur Zeit noch Entwarnung laut Virologe Drosten. Ich frage mich ob der Biontech-Impfstoff auch bei Virus-Mutationen wirkt. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens steht kurz vor der EU-Zulassung. Die vorliegenden Daten sind vielversprechend - doch kann die neu entdeckte Coronavirus - Mutation alles anders aussehen lassen ?

Der neue Corona -Virus :

Die kürzlich entdeckte Variante sei bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am letzten Samstag. Laut WHO würden die britischen Behörden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien zu der neuen Virus - Variante teilen. Na , das hoffe ich doch. Ist doch wohl unerlässlich, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Deutschland kappte inzwischen den Flugverkehr mit Großbritannien. Mehrere europäische Länder lassen Flüge aus Großbritannien nicht mehr landen. Fluggäste aus dem Vereinigten Königreich dürfen nicht mehr einreisen. Entsprechende Verbote auch inzwischen auch aus den Niederlanden, Belgien und Italien.

Schnelles Handeln:

Wir wissen der Virus kennt keine Grenzen.

Ich fürchte:

Der neue Virus wird seinen Weg zu Land oder zu Wasser finden.



QUELLE:

RND