Für den zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengang 'Gesundheitsdaten und Digitalisierung' wurde ein Losverfahren eröffnet, an dem Interessierte noch bis zum 14. September 2021 um 23:59 Uhr teilnehmen können.

Der Studiengang 'Gesundheitsdaten und Digitalisierung' vermittelt in sechs Semestern unter anderem Daten- und Digitalisierungskompetenz in den Bereichen Datenmanagement, Datensicherheit, Ethik und digitale Dienste für Gesundheit sowie anwendungsbezogenes Gesundheitswissen in Bereichen wie Gesundheitswirtschaft und Medizin.

Absolvent*innen tragen dazu bei, dass Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen für alle Bevölkerungsgruppen gut gestaltet werden, indem sie eine Scharnierfunktion zwischen Techniker*innen, Nutzer*innen und Leistungserbringer*innen im Kontext Gesundheitsdaten einnehmen.

Bei der Studienplatzvergabe über das Losverfahren spielen Durchschnittsnote, Wartezeit oder andere Auswahlkriterien keine Rolle. Grundvoraussetzung ist lediglich, dass zum Zeitpunkt der Einschreibung die geltenden Zulassungs- und Studienvoraussetzungen nachgewiesen werden können.

Weitere Informationen zu den aktuellen Losverfahren der Hochschule für Gesundheit finden Sie hier: https://www.hs-gesundheit.de/losverfahren

Auch eine Einschreibung für die zulassungsfreien Bachelorstudiengänge 'Clinical Research Management‘, 'Evidenzbasierung pflegerischen Handelns‘, 'Gesundheit und Sozialraum‘ sowie 'Pflege‘ wie auch den zulassungsfreien Masterstudiengang 'Bildung im Gesundheitswesen - Fachrichtung Pflege‘ ist noch bis zum 8. Oktober 2021 - über das Bewerbungsportal der Hochschule - möglich.

Nähere Informationen für alle Studiengänge finden Sie auf der Homepage der HS Gesundheit. Erste Anlaufstelle für Studieninteressierte zu allgemeinen Fragen zum Studienangebot, zur Studienorientierung und zur Bewerbung ist die Zentrale Studienberatung:

Zentrale Studienberatung

zsbhs-gesundheit

T +49 234 77727 - 399