Wer auch immer für Euch dieses Lied verfasst hat - es ist nicht richtig, dass Ihr Oma in dem Lied so respektlos als Umweltsau bezeichnet.

Mal ehrlich, würdet Ihr das gleiche Lied singen, mit dem Refrain „Meine ´Mama`ist ´ne alte Umweltsau“? Und überhaupt – ist oder wäre sie das, eine Umweltsau, wenn sie mit ihrem SUV zum Aldi fährt und mehr Verpackungsmaterial einkauft als Lebensmittel und Süßigkeiten? Mama, die immer nur das Beste für ihre Kinder will, genauso wie Oma für ihre Enkelkinder, hat nicht so betitelt zu werden. Bitte, gebt das dem Liedermacher weiter und sagt ihm, dass weder Mama noch Oma eine Umweltsau ist, wenn sie mit Euch in den großen Ferien nach Mallorca an den schönen Badestrand fliegt, wo der Papa so gerne mit Mama in der Sonne liegt.

Sagt mal, Kinder – wisst Ihr eigentlich worum es geht? Seid Ihr aufgeklärt worden, von den Menschen, die Euch unterstützt haben und das befürworten, was Ihr da vortragt?

Meine Enkelin ist 9 Jahr alt und hat sich den Text genau angehört, den Ihr da fröhlich in die Welt hinausposaunt.

Das Mädchen war entsetzt, vor allem über diese unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber der Omas und allen Omas dieser Welt. Dass es eine Frechheit ist, was Ihr da vorgetextet bekommen habt, darüber scheint Ihr Euch offenbar nicht im Klaren zu sein. Aus meiner Sicht, als Oma, erkenne ich ein unfassbares Defizit an Wertevermittlung. Ach so .. Entschuldigung .. Erziehung nannte man das früher, als ich noch jung war. Heute sind es ja die Lehrer, die gefordert sind, die Erziehung zu übernehmen. Aber dass diese eh schon mehr als überfordert sind, darüber spricht beziehungsweise singt kein Kind.

Liebe Kinder, die Ihr mindestens einmal im Jahr unter Aufsicht Eurer Lehrer oder Eltern den Müll draußen einsammelt, der von „Menschen“ achtlos durch die Gegend gepfeffert wird, das macht Ihr wirklich toll! Bedenkt aber bitte, das sind keine „Umweltsäue“, die so was machen, das sind „dumme“ Menschen.

Keinesfalls will ich damit andeuten, dass Oma „dumm“ ist. Was ich damit zum Ausdruck bringen will .. „Oma ist das Beste“, denn, Oma ist die Mama von der Mama – und beide habt Ihr sehr sehr lieb.