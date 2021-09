Mit der Einführung von E-Scootern in Bochum gingen einige Sorgen einher. Würde sich die Anzahl an Verkehrsunfällen drastisch erhöhen? Würden die Roller wild in Wäldern und Gewässern entsorgt werden?

Nun zeigt sich, keine dieser Sorgen lässt sich bestätigen. FDP-Ratsmitglied und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Luisa-Maximiliane Pischel zeigt sich erfreut über die Entwicklungen: “Meine Nachfrage bei der Verwaltung ergab, dass im Jahr 2020 insgesamt 19 Verkehrsunfälle mit E-Scootern passierten. Seit August 2019 gingen ca. 80 Scooter verloren, sechs davon landeten in Gewässern und wurden zeitnah geborgen. Eine Entwicklung, wie etwa in Köln, wo bis zu 500 Roller im Rhein landeten, ist in Bochum nicht zu beobachten. Vielmehr stehen Stadt und Verleiher im engen Austausch und sorgen dafür, dass die Roller da unterwegs sind, wo sie hingehören: Auf der Straße!“