Die UWG: Freie Bürger lädt am Freitag, 19. Juni, 10 bis 12 Uhr, zur Marktsprechstunde in Wattenscheid ein. Dann haben die Bürger*innen die Möglichkeit, an der Ecke Oststraße/Alter Markt mit Kandidaten und Mandatsträgern aus Rat und Bezirk ins Gespräch kommen.

„Damit möchten wir den Menschen vor der kommenden Kommunalwahl am 13. September die Möglichkeit geben, auch in außergewöhnlichen Zeiten Fragen zu stellen, ihre Anliegen zu äußern oder sich mit uns über allgemeine und persönliche Probleme auszutauschen, die die Kommunalpolitik betreffen“, sagt der Hans-Josef Winkler, Fraktionsvorsitzender der Wattenscheider Bezirksfraktion der UWG: Freie Bürger.

Auch wenn man möglicherweise aufgrund der vielen verschiedenen Themen nicht jede Frage direkt beantworten könne: „Wir finden für Sie die richtigen Ansprechpartner, die bei der Lösung von Problemen helfen.“ Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehalten.