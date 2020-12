Das Department of Community Health der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) hat im Rahmen einer virtuellen Feier am 4. Dezember 2020 zwei Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Jährlich zeichnet der Verein ‚Gesellschaft der Freunde der Hochschule für Gesundheit‘ (kurz Freunde der hsg Bochum) die besten Abschlussarbeiten des Jahrgangs im Department of Community Health aus.

In diesem Jahr überreichte Helmut Breitkopf als Vorsitzender der Freunde der hsg Bochum virtuell die Auszeichnung, die mit einem Geldpreis in Höhe von 150 Euro verbunden ist, an Petra Kolpak und Charlotte Budde-Kreutz.

Petra Kolpak, Studentin im Bachelor-Studiengang Gesundheit und Diversity, erhielt die Auszeichnung für ihre Abschlussarbeit mit dem Titel ‚Bildungskonzept gemäß § 45a SGB XI: peergestützter telefonischer Besuchsdienst für Menschen mit Depressionen und Pflegebedürftigkeit im Alter 60plus‘.

Charlotte Budde-Kreutz hat den Master-Studiengang Gesundheit und Diversity in der Arbeit (Vollzeit) an der hsg Bochum absolviert. Ihre Masterarbeit mit dem Titel ‚Chancen und Herausforderungen von Gesundheitscoaching als Dienstleistung für gesetzliche Krankenkassen im Rahmen der (Primär-)Prävention‘ überzeugte die Freunde der hsg Bochum ebenfalls.

An der virtuellen Feier nahmen neben Petra Kolpak und Charlotte Budde-Kreutz, ihre Angehörigen, Helmut Breitkopf, Prof. Dr. Michael Wessels (Dekan des Departments of Community Health) und die beiden Studiengangskoordinatorinnen Claudia Schmidt und Jennifer Becker teil.

Zum Ende des Sommersemesters 2020 hat das Department of Community Health 33 Absolvent*innen verabschiedet. Zum ersten Mal erhielten dabei Absolvent*innen des Master-Studiengangs ‚Gesundheit und Diversity in der Arbeit‘ ihre Urkunde, da der Studiengang der im Herbst 2017 an der hsg Bochum startete.