Die Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF ruft für Samstag, 23.01.21, zu einer erneuten Protestkundgebung gegen die beabsichtigte Flutung der Bergwerkstollen in den stillgelegten Zechen auf. Anlass dazu war vor allem ein Artikel der WAZ vom 7.1.21 über ein aufschlussreiches Interview des RAG-Vorstandsvorsitzenden Peter Schrimpf (früher Ruhrkohle AG). Nach dessen Aussagen ist unzweifelhaft, dass die RAG ihre Politik der verbrannten Erde skrupellos weiterverfolgen wird.

"Die RAG gibt zu, dass noch 1240 Mitarbeiter bei der RAG beschäftigt sind und diese sehr viel Arbeit haben", hieß es dazu von der Koordinierungsgruppe der Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF. Das ist ein Beweis für die Weiterbeschäftigung der Kumpel, die gegen ihre Kündigung durch die RAG erfolgreich geklagt hatten.

Schrimpf leugnet auch nicht, dass die insgesamt 3,3 Milliarden Euro (Subventionen an die RAG) aus der Staatskasse nicht für den Erhalt der Arbeitsplätze mitverwendet wurden, sondern reine Subvention der Profite der RAG sind. Im Steinkohlefinanzierungsgesetz 2007 waren diese Subventionen für die angeblich "sozialverträgliche“ Stilllegung des Steinkohlebergbaus gedacht.

Sein wahres Gesicht zeigt Schrimpf, in dem er die Bergleute, die gegen ihre Kündigung klagten und noch klagen, als unsolidarisch beschimpft! Jahrzehntelang haben diese Menschen ihre Knochen bzw. ihre Gesundheit für die RAG hingehalten und sollen letzendlich in Hartz IV landen. Wenn jemand unsolidarisch ist, dann die RAG!

Wie von dem Vertreter dieses Konzerns nicht anders zu erwarten ist, will die RAG gegen die Klagen der Beschäftigten bis zum Bundesarbeitsgericht gehen - weil dieses Thema "grundsätzliche Bedeutung" hat, da es im Braunkohleausstieg berechtigterweise zu ähnlichen Fällen kommen kann...

Ein Scheitern der Revision von RAG ist sehr wahrscheinlich!

Schrimpf gibt plötzlich den PCB-Gehalt im (Gruiben)wasser zu, das hat er bisher immer dementiert. Trotzdem hält die RAG an der Flutung der Zechen aus reiner Profitgier fest, obwohl in den stillgelegten Stollen ca. 1,6 Millionen Tonnen Giftmüll lagern und 12.000 Tonnen PCB vorhanden sind. Bei Vermischung dieser Gitmengen mit dem Grundwasser (Trinkwasser) ist eine Umweltkatastrophe unvorsehbaren Ausmaßes garantiert - zusätzlich zu der immer noch ungelösten Corona-Krise! Auch wenn die Stollen-Flutung angeblich nur bis auf 600 Meter unter Tage begrenzt sein soll, ist das keine Garantie dafür, dass die Giftbrühe weiter steigt. Das Gestein ist äußerst sensibel und nicht immer wasserfest. Außerdem kann es zu Brüchen und Spalten kommen, was durch jüngste Erdbeben in der Region Bergkamen nicht ausgeschlossen ist.

Schrimpf wurde gefragt, ob es ihm „nicht zu denken gebe“, dass die RAG gegen die gekündigten 160 Bergleute inzwischen vor zwei Landesarbeitsgerichten juristische Niederlagen eingefahren hat. Er antwortete schroff: Wir sind weiterhin überzeugt, richtig gehandelt zu haben.“ Basta! Die RAG weigert sich zudem, den Kumpeln die ausstehenden Löhne zu zahlen, obwohl sie dazu verpflichtet wäre. Sie hält auch am Deputatraub fest, profitiert von der Wohnungsnot durch ihre Anteile an Vivawest.

Die RAG spielt in der Öffentlichkeit zudem die notleidende Firma. Tatsächlich hat sie seit 2007 ihr Kapital von 2 auf 19 Milliarden Euro massiv erhöht und ein neues Imperium mit 20.000 Firmenbeteiligungen aufgebaut und profitiert von der Ausbeutung Zigtausender Arbeiterinnen und Arbeiter dort.

Die RAG wird auch nach den verlorenen Prozessen alles andere als zur „Sozialverträglichkeit“ zurückzukehren! In Gegenteil: Die RAG schon hat schon jahrzehntelang Arbeitsplätze vernichtet. Zudem hält der Vorstand an seinen offenen Angriffen auf Arbeiter und Natur, angesichts der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, vertieft durch die Corona-Krise, knallhart fest.

Das können weder Gerichte noch Appelle ändern. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil! Die Bergarbeiter und ihre Familien, die arbeitenden Menschen im Revier – sie müssen ihren Widerstand verstärken - so sieht es die Initiative Kumpel für AUF.

Daher gibt es am 23. Januar, um 11 Uhr, am Josef-Büscher-Platz (Marktplatz) eine Protestdemonstration in Gelsenkirchen-Horst und anschließend, ab 12 Uhr, eine öffentliche Versammlung in den Räumlichkeiten von „Schacht III“, Koststraße 8, Gelsenkirchen-Horst. Auch ich werde dabei sein! (mein 1986 verstorbener Vater war auch Bergmann)

Selbstverständlich werden die Demonstration und auch die öffentliche Versammlung Corona gerecht durchgeführt mit Schutzmasken und Abstand (die Coronaschutzverordnung NRW erlaubt auch nach der Fortsetzung des Lockdowns Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz).