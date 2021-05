Die Wählerlinitiative Internationalistische Liste/MLPD in Bochum ruft zu einer Protestkundgebung am Donnerstag, 27.05.21, um 17.30 Uhr vor dem Rathaus auf.

Unter der Losung „Familie Destanow muss bleiben!“ fordern die Demonstranten ein dauerhaftes Bleiberecht für diese Roma-Familie, die bereits seit über 5 Jahren in Deutschland (Bochum) lebt (die WAZ berichtete bereits am 21.5.21 ausführlich über diesen Fall). Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, weil angeblich Nordmakzedonien ein „sicheres Herkunftsland“ ist.. Sie wurde bisher nur geduldet, weil ihr jüngstes Kind seit seiner Geburt in Bochum krank und transportunfähig ist. Eine Abschiebung droht bereits am 29.05.21, wenn nach ärztlichem Gutachten dieses Kind transportfähig ist. Ob die weitere notwendige ärztliche Versorgung in Nordmakzedonien gesichert ist, interessiert die Ausländerbehörde nicht Zudem werden Minderheiten wie Sintis und Romas in Nordmakzedonien nach wie vor verfolgt und unterdrückt.

Die Wählerinitiative mobilsiert alle, die gegen die unmenschliche Abschiebepolitik der Bundesregierung sind, vor das Rathaus zu kommen. Es gibt ein offenes Mikrofon. Selbstverständlich wird der Gesundheitsschutz mit Masken und Abstand eingehalten.