Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Triage (Priorität der Behandlung Corona-Erkrankter bei Engpässen auf der Intensivstation eines Krankenhauses) ist ein Beweis für das mangelhafte Gesundheitssystem in Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde! Es ist zunächst voll zu begrüßen, das Behinderte nach dem Urteil des BVG bei der Akutbehandlung einer Erkrankung nicht benachteiligt werden dürfen. Zugleich ist es ein Skandal, dass auch Deutschland nicht weit vor einem Kollaps der Krankenversorgung steht!

Durch die Privatisierung im Gesundheitssektor wie z.B. bei Krankenhäusern ist die Gesundheit, ein Grundrecht eines jeden Menschen, zur Ware geworden. Die Zwei-Klassen-Medizin hat sich deutlich ausgeweitet, was die zunehmenden "IGEL-Leistungen" beweisen. Besonders gravierend ist die Schließung von angeblich nicht rentablen Krankenhäusern wie z.B. die Helios-Klinik in Bochum-Linden oder das Krankenhaus in Essen-Stoppenberg. Hinzu kommt der Personalnotstand im Bereich der Pflegekräfte, was aber "hausgemacht" ist. Die Arbeitsbedingungen als Krankenschwester bzw. Krankenpfleger oder Altenpflegerin/Altenpfleger sind so desolat, dass viele Arbeitskräfte im Gesundheitswesen resignieren und ihre Stelle aufgeben! Besonders schlimm ist auch die Situation der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten. Darunter leiden die Patienten.

Anstatt ein Gesetz für die Gleichbehandlung von lebensgefährlich Corona-Erkrankten bei nicht ausreichenden Intensivbetten bzw. Sauerstoffgeräten anzustreben, sollte die Regierung Krankenhausschließungen verbieten, die Privatisierung im Gesundheitswesen verhindern und Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte im Gesundheitswesen schaffen, die eine Beschäftigung zumutbar machen. Dazu gehört eine entsprechende Bezahlung, deutlich mehr Personal und ein gesetzlicher Pflegeschlüssel, der sowohl den Patienten/Bewohnern einer Pflegereinrichtung eine menschenwürdige Betreuung ermöglicht. Besonders bei den ambulanten Pflegediensten geschieht die Versorgung der Pflegebedürftigen im Akkord!

Dem Vernehmen nach gibt es z.Zt. noch ausreichend Betten in der Intensivstation, aber qualifiziertes Personal fehlt!

Armutszeugnis für Deutschland!