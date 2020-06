Obwohl die Sommerferien in gut drei Wochen beginnen, geht man bei den Lockerungen in der Corona-Krise für den Schulbetrieb mit "der Brechstange" vor. Ab Montag müssen alle Grundschüler wieder täglich zur Schule, es gibt Corona bedingt auch keine kleinen Klassen mehr und der Sicherheitsabstand muss auch nicht mehr eingehalten werden. Andererseits gilt für alle anderen weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht im ÖPNV und in Läden sowie anderen Indoor-Einrichtungen. Auch Kinder müssen die Abstandsregeln außerhalb der Schulzeit einhalten - welch ein Widerspruch! Es ist nur verständlich, wenn Kinder außerhalb der Schulzeit näher zusammenrücken.

Hier beweist sich eindeutig, dass der überstürzte Regelunterricht in den Grundschulen nur im Interesse der Konzerne liegt, da die berufstätigen Eltern - besonders im Produktions- und Dienstleistungsbereich - voll als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen sollen. Bisher mussten viele Mütter oder Väter von kleinen Kindern zu Hause bleiben, da die Kitas und Schulen wegen Corona geschlossen blieben. Aber Profitinteressen der Großunternehmen zählen anscheinend mehr als die Gesundheit großer Teile der Bevölkerung!

Obwohl die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus für Kinder sehr gering ist, bleibt immer noch ein hohes und nicht berechenbares Ansteckungsrisiko für die Lehrkräfte als auch Eltern der Kinder und Dritte. Aber dieses Risiko wird von der Landesregierung bewusst in Kauf genommen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln (damit sind natürlich in erster Linie die Großunternehmen gemeint).

Ich begrüße auch Lockerungen, nur müssen diese schrittweise erfolgen. Der reguläre Schulbetrieb hätte auf das Ende der Sommerferien gelegt werden müssen, denn dann wäre noch eine genügende Vorlaufzeit, um evtl. hygienische Maßnahmen zur Sicherheit aller Schüler durchzuführen.

Außerdem: Kann in 14 Tagen der Unterrichtsstoff von mehreren Monaten vermittelt werden?

Gegen den Regelbetrieb in den Grundschulen ab kommender Woche gibt es immer mehr Widerstand, z.B. Eltern- und Lehrerverbände wehren sich dagegen mit vollem Recht!