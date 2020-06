Die Bundesregierung will scheinbar weiter vor 160 Länder der Erde warnen

und zwar außerhalb der Europäischen Union und das bis zum 31.August 2020.

Diesen Beschluss fasste heute das Kabinett.

Für 31 europäische Länder läuft die vorhandene Reisewarnung dagegen schon

in nächste Woche aus.

So die Info des ARD-Hauptstadtstudios.

Covid-19 ist überall.

Reisebeschränkungen:

Ausnahmen sollen allerdings für einzelne Länder möglich sein.

Sie sollen mithilfe eines Beurteilungsverfahren getroffen werden,

welche Kriterien für Lockerungen möglich werden.

Das Ausmaß des Infektionsgeschehens ,unter Berücksichtigung

des jeweiligen staatlichen Gesundheitssystems ,werden ein Thema

sein.

Wichtig aber auch - wie verlässlich sind Daten .

Ein wichtiger Punkt dürften vor allem auch die Hygieneregeln sein.

Unter die Lupe genommen werden natürlich auch Kreuzfahrten.

Etliche Kreuzfahrtschiffe hatten wegen Corona-Infektionen Probleme

an Bord.

Kaum ein Hafen der sie einlaufen ließ.

Reiseeinschränkungen:

Was fehlt für den Rest der Welt ,außerhalb Europas sind noch nicht

die gemeinsamen belastbaren Datengrundlagen, Abstimmungsprozesse

die es möglich machen einen Reiseverkehr ohne unkalkulierbare Risiken

möglich zu machen.

Überlegen wo es hin geht.

Kurzum:

Wer möchte riskieren, dass im Sommer das eintritt was Virologen

voraussagen, das eine zweite Welle uns bereits im Herbst erwischen könnte.

An alle:

Reiseziele also gut wählen ist der erste Weg.

Es gibt viel zu bedenken:

Bin ich gesundheitlich in der Lage eine Reise anzutreten.

Vorerkrankungen.

Stand Corona Infizierte.

Hat das Urlaubsland die gleichen sicheren Beschränkungen wie Deutschland.

Mal eben nach Hongkong das war einmal.

Atemschutzmaske, Abstand usw.

Ärztliche Versorgung.

Hygiene.

Informiere dich bevor du deine Reise antrittst.

Es könnte dein Leben und das anderer retten.