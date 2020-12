Weil zu viele Menschen in Sachsen am oder mit dem Coronavirus gestorben sind, mußten die Kliniken im Landkreis Görlitz eine traurige Entscheidung treffen.

Teilweise wurden ihre Toten auslagert, weil die Kühlfächer allesamt belegt waren.

Platz für Tote gab es in den Kliniken nicht mehr.

Das bestätigte die Sprecherin eines Kreises, Julia Bjar, Sprecherin des Landkreises Görlitz.

Es herrscht der Ausnahmezustand im Osten Sachsens. Keine freien Betten für Intensivbetten in Görlitz und auch im Umfeld wird es knapp.

Teilweise haben Kliniken hierzu temporär den Verabschiedungsraum nutzbar gemacht - und wichen auf Bestattungsunternehmen und Krematorien die über Kühlplätze verfügen aus.

Inzwischen soll sich die Situation normalisieren.