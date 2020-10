Da die Gewerkschaften ver.di und Komba für Dienstag, 6. Oktober, zu Warnstreiks aufgerufen haben, kann die Reinigung der Bochumer Schulgebäude sowie der Einsatz der seit der Pandemie zusätzlich eingeteilten Tageskräfte nicht sichergestellt werden. Ein Schulbetrieb ist daher unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der Pandemie nicht möglich. Aus diesem Grund hat der Krisenstab der Stadt Bochum entschieden, dass die Schulgebäude an diesem Tag für die Schülerinnen und Schüler einschließlich der Betreuungen geschlossen bleiben.

Neben dem eigentlichen Präsenzunterricht können am Tag des Warnstreiks auch keine externen Nutzungen der Schulgebäude wie beispielsweise durch die Musikschule und Volkshochschule bzw. der Sporthallen durch Sportvereine stattfinden.

Ab Mittwoch, 7. Oktober, wieder gereinigte Schulräume

Da nach Schulschluss am Montag, 5. Oktober, die Schulen abschließend gereinigt werden, stehen den Schülerinnen und Schülern so am Mittwochmorgen, 7. Oktober, gereinigte Schulräume zur Verfügung.

Formular zur Anmeldung privater Feiern

Zur Anmeldung privater Feiern, die aus einem herausragenden Anlass stattfinden sollen, stellt die Stadt seit heute ein Anmeldeformular samt Muster-Gästeliste zur Verfügung, abrufbar unter www.bochum.de/Corona/Anzeige-privater-Feiern-und-Veranstaltungen.

Insgesamt sind in Bochum seit März 1.356 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1.213 sind insgesamt genesen, 28 an bzw. mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 115 Personen infiziert, 9 davon werden stationär, zwei von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner/innen beträgt 19,4.