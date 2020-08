Allein das Vernichten von einwandfreien Lebensmitteln ist in meinen Augen schon ein Verbrechen, da auf der anderen Seite Menschen hungern - auch in Deutschland und wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie u.a. für die Überproduktion von Lebensmitteln sinnlos vergeudet werden.

Das jüngste Urteil des höchsten deutschen Gerichts, des Bundesverfassungsgerichts (BVG) in Karlsruhe, hat der Lebensmittelverschwendung eindeutig Tür und Tor geöffnet, in dem er das Entnehmen von weggeworfenen einwandfreien Lebensmitteln aus Containern wie z.B. Obst und Gemüse, mit Hinweis auf das Eigentumsrecht des Entsorgers, als Straftat bestätigt.

Der Gesetzgeber dürfe grundsätzlich auch das Eigentum an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen, teilten die obersten Richter mit. (Az. 2 BvR 1985/19).

Zwar mahnt das BVG eine politische Entscheidung an, es hätte jedoch anordnen können, dass der der Gesetzgeber das Vernichten bzw. Entsorgen von einwandfreien Lebensmitteln in einem neuen Gesetz zu verbieten hat. Urteile des höchsten deutschen Gerichts haben nämlich Gesetzeskraft!

Dazu die Vorgeschichte (Quelle: www.tagesschau.de vom 18.08.20): Zwei Studentinnen aus Oberbayern hatten Verfassungsbeschwerde gegen Urteile in Vorinstanzen eingelegt, sind aber in Karlsruhe erneut gescheitert. Mit diesem Urteil, was immer noch strafbewehrte Konsequenzen für die Studentinnen hat, stuft das BVG Eigentumsrechte (von Konzernen) höher ein als das Recht auf Rettung lebensnotwendiger Grundlagen, wozu auch Lebensmittel zählen.

Die jungen Frauen hatten nachts in Olching bei München Obst, Gemüse und Joghurt aus dem Müll eines Supermarktes gefischt. Mit dem "Containern" wollten sie dagegen protestieren, dass Geschäfte massenweise noch genießbare Lebensmittel wegwerfen.

Weil der Container verschlossen zur Abholung bereitstand, hatte das Amtsgericht Fürstenfeldbruck die Studentinnen im Januar 2019 wegen Diebstahls zu jeweils acht Sozialstunden sowie einer Geldstrafe von 225 Euro auf Bewährung verurteilt. Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigte dieses Urteil im Oktober.

Unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) legten die Frauen im November 2019 Verfassungsbeschwerde gegen ihre Verurteilung wegen Diebstahls ein.

Diese weggeworfenen Lebensmittel hätten z.B. an Tafeln oder direkt an Bedürftige weitergegeben werden können. Das wäre jedoch mit mehr Aufwand als das bequeme Entsorgen durch Wegwerfen verbunden und hätte die Profite - überwiegend der Lebensmittelkonzerne - geschmälert. Kleine Einzelhändler entsorgen deutlich weniger gute Lebensmittel, sieht man von einigen Händlern auf Wochenmärkten einmal ab.

Im Gegensatz zu Deutschland ist das Wegwerfen von einwandfreien Lebensmitteln durch Supermärkte usw. in anderen Ländern der EU bereits verboten, z.B. in Frankreich.

Ich kann den Studentinnen nur empfehlen, gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen (dazu wäre für die Kosten eine Spendenkampagne zu empfehlen, ich gäbe auch ein Obolus dazu).