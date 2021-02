Brennende Fragen:

Wann öffnet der Einzelhandel ,wann die Restaurants? Das RKI hat einen Plan mit komplizierten Stufenmodell vorgelegt. In diesem Stufenplan, über den am Dienstag zuerst die Bild berichtete, skizziert das Robert-Koch-Institut ,unter welchen Voraussetzungen die geltenden Beschränkungen mit Blick auf einzelne Landkreise lokal gelockert werden könnte. Am 3.März wollen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen beraten. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 60, einzelne Regionen deutlich darunter. Angestrebte 35 also nicht in Sichtweite. Dennoch wird auf vielen Ebenen nach Lockerungsstrategien gesucht. Dem Konzept zufolge sollen Lockerungen nicht allein von der Inzidenz der Neuinfektionen abhängig sein, sondern auch weitere Indikatoren einbeziehen.