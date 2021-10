Hans-Josef Winkler, Bezirksfraktionsvorsitzender der UWG: Freie Bürger in Wattenscheid und Mitglied im Rat der Stadt Bochum: „Die Aussagen der Grünen, dass sozialpolitische Gründe eine Standortverlegung des Schwimmbades von Höntrop zur Südfeldmark rechtfertigen, kann ich nicht nachvollziehen. Ein Hallenfreibad als sozialpolitische Steuerungsmaßnahme ist für mich eine völlig neue Denke. Das hieße ja im Umkehrschluss, wenn man in jedem Problembezirk Hallenfreibäder baut, ist das Leben rundherum friedlich und schön. Das ist ideologische Sozialromantik. Die Frage, die mich untreibt, ist die: Was sollte denn nach einer etwaigen Verlegung dann auf bzw. mit dem Gelände in Höntrop passieren? Schwirren da bereits Baupläne durch die grünen Köpfe?“