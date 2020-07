“Beim Thema Schulbeginn geht die Uhr 150 Jahre nach”, kritisiert Felix Haltt, Vorsitzender der Fraktion “FDP & DIE STADTGESTALTER”, die starren Zeiten für den Start der ersten Unterrichtsstunde. “Noch immer läutet die Schulglocke mit leichten Abweichungen rund um 8 Uhr in der Früh wie anno dazumal. Wir wollen eine Flexibilisierung des Unterrichtsbeginns in Bochum anstoßen”, so Haltt. Fraktions-Vize Dr. Volker Steude verweist auf die Erkenntnisse der Wissenschaft: “Von einem späteren Schulbeginn können gerade pubertierende Schülerinnen und Schüler profitieren. Deren Motivation und Leistung können sich dadurch an ihren Biorhythmus angepasste Unterrichtszeiten verbessern.”

Die Fraktion “FDP & DIE STADTGESTALTER” regt ein Modellprojekt für Bochum an. “Die Stadtverwaltung soll sich mit dem Land in Verbindung setzen und sich eine Genehmigung für einen späteren Beginn der ersten Unterrichtsstunde holen. In einem zweiten Schritt können sich dann weiterführende Bochumer Schulen für eine Teilnahme an dem Modellprojekt bewerben”, fasst Haltt die Idee zusammen.

“Wir wollen in Bochum die bestmögliche Bildung ermöglichen”, begründet Haltt den Impuls seiner Fraktion. “Beim Sport und in der Unternehmensführung setzt man heutzutage ganz selbstverständlich auf Erkenntnisse der Psychologie und Biologie, um Leistungen sowie körperliche und geistige Fitness zu verbessern. Auch Schülerinnen und Schüler sollten von der Wissenschaft profitieren”, so der Fraktionsvorsitzende.

Dr Steude ergänzt: “Zu frühe Schulanfangszeiten schwächen die Lernmöglichkeiten von Jugendlichen in der Pubertät drastisch. Schlafforscher und Chronobiologen mahnen darum eine kritische Überprufung des frühen Schulbeginns für dieser Altersklasse an. Diesen Wissenschaftlern folgen wir mit unserem Vorschlag.”

Dr. Steude verweist dabei auf die Auswertung zahlreicher Studien: “Professor Till Roenneberg fast als Leiter der Human Chronobiologie am Institut für Medizinische Psychologie der Münchner LMU die Ergebnisse zahlreicher entsprechender Studien, die einen Schulbeginn um 09:00 Uhr untersuchten, wie folgt zusammen: Die Schüler waren nicht nur motivierter und hatten geringere Fehlzeiten, sie erzielten auch bessere Leistungen. DAs hat uns überzeugt”, so Dr. Steude abschließend.

Die Fraktion hat dazu am 25.06.2020 eine Anfrage im Rat gestellt.