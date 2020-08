Am Montag ist in Bochum die Briefwahl für die anstehende Kommunalwahl gestartet - und damit auch die Möglichkeit der persönlichen Beantragung in den Briefwahlbüros Mitte und in den Bezirksverwaltungsstellen.



Die Wahlbenachrichtigungen werden seit dieser Woche verschickt. Im Briefwahlbüro Mitte können für alle Wahlbezirke Stimmzettel ausgegeben werden; in den bezirklichen Bürgerbüros nur die Briefwahlunterlagen für den jeweiligen Stadtbezirk. Die Briefwahl kann aber auch schriftlich, per E-Mail oder online beantragt werden. Das Wahlbüro rechnet wegen der Corona-Situation mit einer erhöhten Nachfrage nach Briefwahlunterlagen.

Briefwahlbüro öffnet an drei Samstagen

Deshalb öffnet das Briefwahlbüro im Clubraum des BVZ, Gustav-Heinemann-Platz 2–6, zusätzlich an drei Samstagen: 22. und 29. August sowie 5. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Das Briefwahlbüro Mitte ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet; hier kann auch direkt gewählt werden. In den Bezirken haben die Briefwahlbüros montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet.