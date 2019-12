Statement der FDP Bochum zur Entscheidung des Landesverfassungsgerichts die Abschaffung der Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl wieder aufzuheben.

Olaf in der Beek, Kreisvorsitzender der FDP Bochum, zur Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, die Abschaffung der Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl wieder aufzuheben: "Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. Nun müssen wir uns auf diese Rahmenbedingung für die Kommunalwahl neu einstellen. Als FDP Bochum haben wir das Urteil vor einer eigenen Positionierung erst noch abgewartet. Wir werden jetzt beraten, wie wir uns zur OB-Wahl aufstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten für ein innovatives, modernes und weltoffenes Bochum ins Rennen gehen, ist damit jedoch gestiegen."