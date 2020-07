Im Gegensatz zu Frankreich gibt es in Deutschland immer noch kein Gesetz, das die Vernichtung von noch genießbaren Lebensmitteln verbietet.

Mit Entsetzen habe ich heute, 15.07.20, eine Reportage im BR über das Wegschmeißen von noch einwandfreien Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Backwaren gesehen. (Quelle: https://www.ardmediathek.de/ard/video/der-wegwerf-wahnsinn/br-fernsehen). Tonnenweise werden noch brauchbare und einwandfreie Lebensmittel im Müll entsorgt, während Bedürftige kaum satt werden. Nach Angabe des BR werden rd. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen - allein in Deutschland. Tendenz: steigend. Die Weitergabe dieser Lebensmittel ist mit Aufwand und Kosten verbunden, dass gegen die absoluten Profitinteressen sowohl der Lebensmittelkonzerne wie z.B. Lidl und Co, aber auch der Agrarindustrie spricht.

Lebensmittel werden allein schon deshalb weggeworfen, weil es in Deutschland eine Überproduktion ähnlich wie bei der Fleischproduktion gibt (die Getreide- und Obsternten werden durch den Einsatz von umweltschädlichen Kunstdünger bzw. durch die Aufbringung der Unmengen Gülle auf den Feldern, hervorgerufen durch die tierquälerische Massentierhaltung, so künstlich nach oben getrieben). Was zählt, ist nur der Profit dieser Konzerne. Hinzu kommt eine unsinnige und umweltfeindliche "Norm" für Gemüse und Obst. Sind z.B. Gurken zu krumm, werden sie ausgesondert und entsorgt.

Es ist ein unbeschreiblicher Skandal, wenn die Rechtsprechung noch im Sinne dieser Wegwerfpraxis ist und damit der Vernichtung von guten Lebensmitteln im Sinne der Konzerne Tür und Tor öffnet. So wurden Aktivisten, die einwandfreie Lebensmittel aus den Containern von Supermärkten retten wollten, noch wegen Diebstahls verurteilt! Solche Richter gehören selbst vor den Kadi!

Von einer Bundesregierung, die im Prinzip nur der Handlanger der Kapitalisten ist, kann nicht erwartet werden, dass ein entsprechendes Gesetz zum Verbot der Lebensmittelverschwendung erlassen wird. Als Wähler haben wir es in der Hand, solche Parteien, die im Sinne der Konzerne ihre Politik ausrichten, nicht mehr zu wählen. Eine erste Möglichkeit dazu ist die Kommunalwahl in NRW im September 2020.

Im Übrigen wären bei einer biologischen Landwirtschaft und einem biologischen Obstanbau sowie einer artgerechten Tierhaltung keine so hohen Überproduktionen dieser Produkte möglich, so dass sich die Entsorgung von Lebensmitteln, Obst und auch Fleischprodukten von selbst erledigen würde.