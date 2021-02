Im Frühjahr beginnen die Arbeiten an der Straße Kesterkamp. Zur Vorbereitung muss die Stadt Bochum am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Februar, dort 49 Alleebäume fällen. Der Neubau des Gehweges und die Regulierung der Versorgungsleitungen stellt einen massiven Eingriff in den Wurzelbereich der Bäume dar. Bei den dafür notwendigen Tiefbauarbeiten ist es unvermeidbar, dass wichtige Halte- und Versorgungswurzeln entfernt werden. Dies gefährdet die Standsicherheit und führt mittelfristig zu einem Absterben der bereits durch Trockenheit und der Krankheit „Eschentriebsterben“ vorgeschädigten Bäume.

Nach Beendigung der gesamten Tiefbau- und Straßenbauarbeiten erfolgt die Pflanzung von 68 großen, heimischen Bäumen, um den Alleecharakter der Straße wiederherzustellen.

Die Arbeiten hat der Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität im vergangenen August beschlossen. Eine Befreiung gemäß Landesnaturschutzgesetz erfolgte im Oktober durch die Untere Naturschutzbehörde mit Zustimmung des Naturschutzbeirates.

Pressemeldung : Stadt Bochum