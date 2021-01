Trump sorgt für Schlagzeilen :

Eine wütende Menge von Anhängern eines abgewählten Präsidenten stürmt das Kapitol.

Eine beispiellose Attacke auf das Zentrum der US -Demokratie.

Über vier Stunden benötigte die Polizei für die Räumung des Kongressgebäudes.

Es sollte doch nur der Wahlsieg von Joe Biden bestätigt werden.

Plötzlich gerät alles außer Kontrolle - Absperrungen werden gestürmt ,Fenster werden zerschlagen, der Mob dringt vor bis in den Sitzungssaal des Senats.

Es gibt Tote - vier Tote - vier Tote zu viel.

Nun erwägen hochrangige Republikaner im Kabinett die Absetzung von Donald Trump.

Nach Informationen der US-Sender CNN,CBS und ABC sollen sich diese Überlegungen auf einen Zusatzartikel zur US -Verfassung gestützt sein ,der die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett erlaubt.

Macht das mal - oder setzt Trump unter Hausarrest.

Dieser Mann scheint außer Kontrolle.

Kanzlerin Merkel sagte, sie habe die Bilder aus der USA ,,wütend und traurig" gemacht.

Ich bin eher zornig und ihr ?