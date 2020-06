Die Klage des Opel-Mitarbeiter Christian Kowoll. gegen Opel-Warehousing Bochum gegen die Strafversetzung in eine andere Abteilung und Schicht wurde vom Arbeitsgericht Bochum abgewiesen. Ch. forderte die weitere Beschäftigung in seiner vorherigen Abteilung. Er fühlte sich durch die Personalabteilung politisch diskriminiert, dass die Versetzung mit einem großen Konflikt mit seinem direkten Vorgesetzten begründet wurde. Wenn es aber bei jeder Auseinandersetzung mit Vorgesetzten Versetzungen geben würde, dann gäbe es ständige Verschiebungen in den Betrieben, meinte Christian.

Es war sehr interessant, dass die Personalleiterin und deren Rechtsanwältin im Arbeitsgerichtsverfahren zwei „neue Argumente“ auf den Tisch gelegt hatten. Sie verstrickten sich in Rechtfertigungen und mit Ausreden. Die Personalabteilung von Opel behauptete, der Vorgesetzte sei im Konflikt so erregt und konfus gewesen, dass er nicht mehr mit Christian zusammen arbeiten kann. Aber was ist das für eine Begründung, wenn ein Vorgesetzter selber konfus ist und die Personalabteilung dieses als Grund für eine Versetzung eines Mitarbeiters sieht?. Ist dann ein konfuser Vorgesetzter an der richtigen Stelle? Zudem hat es beim Gütetermin im Januar 2020 gar keinen Wunsch des Vorgesetzten gegeben, Christian zu versetzen. Diese Behauptung wurde jetzt einfach nachgeschoben. Außerdem soll es in der neuen Abteilung erhebliche Konflikte geben.

Die Beklagte begründete die Versetzung von Christian in eine andere Abteilung mit höchstem Personalbedarf in dieser Abteilung. Wegen Corona und Kurzarbeit wäre es dringend notwendig. Sie hätten so viele Aufträge, dass sie jetzt sogar Samstags-Sonderschichten fahren müssen. Christian und sein Rechtsanwalt wiesen darauf hin, dass es bei höchstem Arbeitsbedarf durchaus normal ist, neues Personal einzustellen.

Es wurden eindeutig Vorwände gesucht, um einen kämpferischen Kollegen zu kündigen. Ch. sagte, er hätte sich gut eingearbeitet und ein gutes kollegiales Verhältnis mit seinen Mitarbeitern. Mit der Versetzung hat er seine sozialen Kontakte verloren. Das ist auch Mobbing, weil er damit isoliert und letztlich ausgegrenzt werden soll. Der Rechtsanwalt wies darauf hin, dass Opel bereits in den letzten drei Verfahren die Weiterbeschäftigung unbedingt verhindern wollte. Das Recht für seine Arbeit bei Opel musste Christian immer hart erkämpfen und er hat jedes mal erfolgreich gewonnen.

Der Richter äußerte entsprechend: Ist nicht über das Ziel hinausgeschossen worden mit Abmahnung und Versetzung, wenn Kowoll einfach in eine andere Abteilung und Schicht versetzt wird? Es gab doch bereits beim Gütetermin einen gerichtlichen Beschluss, dass die Abmahnung gegen ihn zurückgenommen werden musste. Er versuchte mehrmals eine gütliche Einigung, dass die Versetzung rückgängig gemacht werden könnte. Darauf hatte sich die Beklagte nicht eingelassen. Der Richter überlegte: Klar hat der Arbeitgeber das Recht, Arbeiter zu versetzen, aber ist diese Versetzung nicht eine Überspitzung? Alles deutete zunächst auf ein Obsiegen von Christian hin.

Trotz der Bedenken des Richters wurde die Klage von Cristian gegen Opel-Warehousing abgewiesen. Ch. wird voraussichtlich in Berufung gehen.

Vor dem Kammertermin freute sich Christian über die rege Teilnahme und verschiedenste Redebeiträge bei der Kundgebung, die der Solidaritätskreis „einer für alle – alle für einen“ organisiert hat. Besonders freute er sich darüber, dass ein Opel-Kollege aus Rüsselsheim persönlich nach Bochum kam, um ihm die Solidarität im Namen der anderen Opel-Kollegen seine Solidarität überbrachte.

Anni (Ex-Opelanerin) wies darauf hin, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wir sind in der tiefsten Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit dem 2.Weltkrieg. Hier sollen massiv zigtausende Arbeitsplätze vernichtet und bisher erkämpfte Arbeiterrechte gestrichen werden sollen. Bei Opel sind schon die Kürzung der Betriebsrente sowie die Erhöhung der 35-Stundenwoche auf 37,5-Stundenwoche ohne Lohnausgleich geplant. Das Urlaubsgeld soll gestrichen und das Weihnachtsgelds gekürzt werden, um die Ausbeutung zu verschärfen und die Krisenlasten auf die Massen abzuwälzen. Und Opel macht den Vorreiter für diese Politik der Großkonzerne. Diese Prozesse und die Solidarität mit Christian haben große Bedeutung für die kommenden harten Auseinandersetzungen. Es wurde auch betont, dass es einmalig in Deutschland ist, dass die Weltanschauung für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung bestraft und unterdrückt wird.

Viele Teilnehmer haben auf der Soli-Kundgebung ihre Solidarität bestärkt und Ch. den Rücken gestärkt. Einhellig war die Meinung: Solche Maßnahmen dürfen nicht durchkommen.

Teilnehmer waren u.a. Delegierte der Montagsdemo, Offensiv, Solidarität International , Rebell, Soli-Kreis, Courage und Christians Familie.

Real wird gemobbt, aber es werden ständig andere Gründe vorgeschoben, damit das Mobbing nicht offensichtlich werden soll. Aber diesmal ist es offensichtlich geworden und das werden wir weiter verbreiten, so der Solidaritätskreis.