Auf dem Weltwirtschaftsforum behauptet der reaktionäre Präsident der USA Trump tatsächlich, die USA wäre umweltpolitisch ein "sauberer" Staat! Das Fracking mit der Vergiftung von Trinkwasser-Ressourcen und mit der Unbewohnbarkeit ganzer Landstriche lässt grüßen! Auch die Immissions- und Abgasgrenzwerte sowie die Grenzwerte für Schadstoffe im Abwasser sind bei weitem nicht im Einklang mit der Natur. Zynisch warf Trump der Umweltaktivistin Greta Thunberg vor: Die USA ist sauber und schön. Es gebe einen anderen Kontinent, "wo so viel Rauch aufsteigt, dass man es kaum glauben kann", ohne dabei Asien, China oder Indien namentlich zu nennen. Greta sollte anfangen, sich um diese Länder zu kümmern.

Im Vorzeichen der sich anbahnenden neuen Finanz- und Weltwirtschaftskrise setzt Donald Trump auf seine weltweite imperialistische Vorherrschaft und macht Europa Druck.

Zitat aus dpa-infocom GmbH vom 22.01.20: Wenn sich die EU nicht rasch mit der US-Regierung auf ein neues Handelsabkommen einigen sollte, drohten neue Strafzölle auf den Import von Autos und anderen Waren, warnte Trump am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Nach dem Abschluss des Teilabkommens mit China sei es an der Zeit, sich um die "unfairen" Handelsbeziehungen mit Europa zu kümmern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zuversichtlich, schon bald ein Handelsabkommen der Europäischen Union mit den USA abzuschließen und damit Strafzölle noch zu verhindern.

Obwohl die USA die Nummer 1 der imperialistischen Staaten ist, ringen die anderen imperialistischen und neu-imperialistischen Staaten (auch die EU einschl. Deutschland) um ihren Anteil am internationalen Finanzkapital. Das erhöht die weltweite Kriegsgefahr.

Gegen Trump wurde durch das Repräsentantenhaus der USA ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Das letzte Wort hat jedoch der Senat, in dem Trumps reaktionäre Partei die Mehrheit hat. Daher ist es so gut wie sicher, das dieses Amtsenthebungsverfahren wegen strafrechtlicher Tatbestände von Trump eingestellt wird!

Die Verfassung der USA ist wirklich "rechtsstaatlich", wenn über eine Amtsenthebung eines staatlichen Spitzenorgans der Senat und nicht das oberste Verfassungsgericht entscheidet! Wo bleibt hier die Trennung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative???