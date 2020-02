„Räume auf Zeit für kreative Ideen“ so heißt das Konzept von Bochum Marketing. Unter der Überschrift „Tapetenwechsel“ werden vorübergehend leerstehende Räumlichkeiten übernommen und unter anderem kulturellen Initiativen oder temporären Kultur-, Proben- und Gründungsprojekten zur Verfügung gestellt. „Das ist eine schöne Idee. Die außergewöhnlichen Zwischennutzungen werten das Erscheinungsbild in der Stadt auf und erleichtern eventuell eine Weitervermietung.“ Für Claudia Bolesta von der UWG: Freie Bürger, die diese Initiative begrüßt, ist aber auch dies wichtig: „Es ist vor allem aber beeindruckend zu sehen, wie vielfältig das kreative Leben in Bochum ist.“ Aktuell (bis Ende Februar) sind in der ‚Kulturuhle‘ am Dr.-Ruer-Platz Bochumer Start-Up-Unternehmen aktiv, die mit spannenden Innovationen auf sich aufmerksam machen. Der Besuch lohnt sich!

Weitere Infos: www.tapetenwechsel-bochum.de