Nicht zu glauben:

Zehntausende sind schon in Berlin und der Veranstalter spricht von zu erwartenden 500.000 Teilnehmern?

Bitte nicht.

Laut Medien fuhren die Demonstranten ohne Masken in der S- Bahn.

Fahnen mit rechten Symbolen sind mittendrin in der Demo.

Mit dem Ruf, wir sind die zweite Welle ist wohl alles gesagt.

Zweifel an Covid-19:

Corona-Leugner, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker rufen zu

einem Mega-Event in Berlin auf.

Wer stoppt denn diese Veranstaltung die sich "Unter den Linden" heute in

Bewegung setzt ?

Können wir uns diese gefährlichen Aktionen leisten?

Während uns gepredigt wurde - schön zu Hause bleiben - ist so etwas möglich?

Demo ist okay ....

Aber bitte mit Abstand.

Und Mund-Nasen-Schutz.