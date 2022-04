Ich zitiere eine Pressemeldung des ARD - Tagesschau vom 08.04.22 Auszüge):

Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution verabschiedet, mit der Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ausgesetzt wird. Grund dafür sind die Berichte über grobe und systematische Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine.

Der Antrag wurde mit 93 Stimmen angenommen, 24 Mitglieder votierten dagegen, 58 enthielten sich. Damit die Suspendierung rechtskräftig wird, war eine Zweidrittelmehrheit notwendig - Enthaltungen zählen dabei nicht. Im Resolutionstext heißt es, dass "das Recht auf Mitgliedschaft der Russischen Föderation im Menschenrechtsrat suspendiert" werde.

Russland erklärte die Mitgliedschaft in dem UN-Gremium nach dem Votum am Donnerstag selbst für vorzeitig beendet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Aussetzung der Mitgliedschaft "ganz logisch" und "absolut gerecht".

Auch US-Präsident Joe Biden begrüßte die Entscheidung. "Die russischen Streitkräfte begehen Kriegsverbrechen. Russland hat im Menschenrechtsrat nichts zu suchen", erklärte er.

So sehr der Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat zu begrüßen ist: Menschenrechtsverletzungen und auch Völkermord gibt es nicht nur in der Ukraine, sondern fast überall auf der Welt. Auch die sog. "Frieden schaffenden" Staaten wie die USA und auch West-Europa sind darin verwickelt bzw. haben Menschenrechtsverletzungen im großen Stil geduldet. Man denke nur an die Massaker von Srebrenica in Ex-Jugoslawien, an den Golf-Krieg, an die Kriegshandlungen der türkischen Truppen Erdogans oder an die zahlreichen Morde in der Zivilbevölkerung durch faschistische Machthaber in amerikanischen Staaten wie z.B. Kolumbien, Mexiko, Brasilien oder in afrikanischen Staaten. Nicht zu vergessen ist das Folterlager Guantanamo, dass von den USA eingerichtet wurde und immer noch besteht. Oder der Tod durch Ertrinken der zahlreichen Flüchlinge, die über das Mittelmeer kamen und noch kommen, und deren Aufnahme von europäischen Staaten verweigert wurde?

In diesem Zusammenhang verweise ich auf Fildokumentionen: Irak - Zerstörung eines Landes: Kuwait und die Folgen Quelle: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/irak-zerstoerung-eines-landes--kuwait-und-die-folgen-100.html

Im Übrigen ist Russland immer noch Mitglied in der UNO und hat nach wie vor ein Vetorecht. Hier beweist die undemokratische Regelung der Abstimmungen. Mehrheitsbeschlüsse im UNO-Sicherheitsrat können durch ein Veto eines nur einzigen Landes ungültig werden, was ist das für eine Demokratie?

Die UNO sollte als ganzes aufgelöst werden, denn sie hat keine Bedeutung für den Weltfrieden, weil sie im wesentlichen aus imperialistischen oder neuimperialistischen Staaten besteht. Eine neue "UNO" ist eine weltübergreifende Friedensbewegung der Proletarier und Unterdrückten, die gegen Militarismus und Imperialismus kämpft.