Der Diktator der Türkei, Erdoğan, attackiert ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Ein "unabhängiges" Gericht in der Hauptstadt Ankara hat den Haftentlassungsantrag des früheren HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtaş abgelehnt. Die HPD ist eine Oppositionspartei gegen die faschistische AKP Erdogans.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am 22. Dezember entschieden (Quelle: Große Kammer des Straßburger Gerichts am Dienstag - Beschwerdenummer 14305/17), dass die Inhaftierung von Selahattin Demirtaş politische Hintergründe hatte und er sofort freigelassen werden muss. Darüber hinaus wurde die türkische Führung dazu verurteilt, dem kurdischen Politiker 60.400 Euro für Vermögensschäden, immaterielle Schäden sowie Ausgleich für Kosten und Ausgaben zahlen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan beschuldigte das EGMR, die Richterinnen und Richter zeigten „Doppelmoral und Scheinheiligkeit” und stellten sich in ihrem Urteil hinter einen "Terroristen".

Dier Begründung des Erdogan hörigen Gerichts in Ankara war mehr als skandalös: Der Antrag auf Haftentlassung war nur in einer englischen Übersetzung abgefasst, die die Verteidiger des Beschuldigten beigefügt haben. Die Strafkammer des Gerichts in Ankara ging davon aus, dass das Urteil des EGMR nicht für eine rechtliche Überprüfung des Haftbefehls geeignet ist . Demirtaş-Anwalt Mahsuni Karaman warf dem Gericht vor, eine Straftat zu begehen. Der Jurist Ramazan Demir sprach von einem taktischen Manöver, um die Freilassung seines 47-jährigen Mandanten hinauszuzögern.

Selahattin Demirtaş ist seit über vier Jahren im Gefängnis. Der Rechtsanwalt wurde am 4. November 2016 zeitgleich mit zahlreichen weiteren kurdischen und linken Politikerinnen und Politikern festgenommen und anschließend inhaftiert. Zwar wurden vor einem Jahr wurden die Haftbefehle gegen Demirtaş und die Ko-Vorsitzende Figen Yüksekdağ überraschend aufgehoben, auf Veranlassung von Erdogan wurde jedoch ein neuer Haftbefehl verhängt. .

Noch im Juni hatte das türkische Verfassungsgericht einer Klage von Demirtaş wegen der Verletzung seiner persönlichen Freiheit durch die Untersuchungshaft stattgegeben. Das Gericht gab Demirtaş Recht und urteilte, dass die Untersuchungshaftdauer den „angemessenen Zeitraum“ überschritten habe und damit Artikel 19 der türkischen Verfassung verletze. Das Justizministerium müsse ihm zudem 50.000 TL Entschädigung zahlen. Eine Entlassung aus dem Gefängnis blieb trotz des juristischen Erfolgs aus, da bereits eine neue Haftentscheidung gegen den kurdischen Politiker vorlag.

Dieser Rechtsfall ist ein Beweis für die Abhängigkeit der Justiz von dem klerikal-faschistischen Regime der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan .

Sofortige Freilassung von Demirtas! Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Türkei! Harter "Lockdown" auch nach der Corona-Krise gegen die Türkei! Boykottiert alle Reisen in diesen Unrechtsstaat!