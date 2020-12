„Ich freue mich über die schnelle Durchführung der Sanierungsmaßnahme und bedanke mich ausdrücklich bei den handelnden Personen der Verwaltung“, sagt Hans-Josef Winkler, Bezirks-Fraktionsvorsitzender der UWG: Freie Bürger in Wattenscheid.

Am 18. August hatte Winkler den Antrag in die Bezirksvertretung eingebracht. Tenor: „Das stark beschädigte Wegestück Spelbergs Busch im Höntroper Südpark wird erneuert. Die Finanzierung der Erneuerung von 18.000 € erfolgt aus bezirklichen Mitteln, dem sogenannten ‚Feuerwehrtopf‘. Die Verwaltung wird beauftragt, noch in diesem Jahr mit der Baumaßnahme zu beginnen.“

Dem Antrag vorausgegangen war ein Ortsbegehung im Mai, bei dem sich Vertreter der Rats- und Bezirksfraktion der UWG: Freie Bürger und zuständige Mitarbeiter der Fachverwaltungen der Stadt Bochum trafen. Dabei wurde festgestellt: Die Decke des Wegestücks zu Spelbergs Busch ist marode. „Die Beschädigungen waren in einem nicht mehr zu akzeptierenden Zustand“, kritisierte Hans-Josef Winkler seinerzeit und drängte daher auf fixes Handeln.