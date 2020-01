Unbeschreiblich ist die aktuelle Umweltkatastrophe in Australien. Aber auch in Deutschland hat ein Feuer - wenn auch in keinem Verhältnis zu den Waldbränden in Australien - viele Leben vernichtet. Wie durch viele Medien bekannt ist, hat eine (in Deutschland verbotene Himmelslaterne) in der Silvesternacht ein Affenhaus im Zoo Krefeld in Brand gesetzt. Das Haus brannte völlig ab, mehrere Menschenaffen und andere kleinere Affen starben qualvoll.

Es ist ein Skandal, warum diese buchstäblich brandgefährlichen Himmelslaternen ohne weiteres über den Internethandel erhältlich sind. Hier könnte der "Verfassungsschutz" einmal nützliche Arbeit leisten, wenn er das Internet auf kriminellen Handel durchforsten würde. Eine Vielzahl an illegalen Produkten wird online vertrieben und wird zu einer großen Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt. Als Beispiel seien illegale Waffenverkäufe oder illegaler Drogenhandel genannt.

Das Verhalten eines britischen Herstellers für Himmelslaternen schlägt dem Fass den Boden aus!

"Im Gedenken" an die toten Affen und anderen Tiere ließ dieses Unternehmen Night Sky Lanterns 30 eigene Himmelslaternen zu Werbezwecken steigen! Damit wollte das Unternehmen für eine gute Qualität dieser Feuerwerkskörper werben. Wörtlich hieß es: In dem Tweet nach dem Brand in dem Krefelder Zoo heißt es: „Lasst uns 30 Himmelslaternen anzünden, um dieser Tragödie zu Gedenken. Hoffentlich hilft das, alle daran zu erinnern, nur Himmelslaternen aus hochwertigen Materialien zu verwenden.“ (Quelle M Merkur de, 06.01.20). Anstatt die Tieropfer zu bedauern, macht sich dieses kapitalistische Unternehmen über den Tod der Affen eher lustig!

Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes bewiesen: Profit geht über Leichen!

Im Übrigen muss die Entflammbarkeit des Daches vom Affenhaus sehr hoch gewesen sein (vielleicht wurde bei der Bauausführung geschlampt). Auch wenn das Haus älter war, hätte Brandschutz eingehalten werden müssen. Normalerweise brennt auch ein Holzdach nicht durch ein relativ kleines Feuer komplett ab, zumal das Holz durch Witterungseinflüsse entsprechend feucht war.

Inzwischen wird eine Verbotszone für Feuerwerk von 500 Metern Breite rund um die Zoos gefordert. So argumentierte der Leiter des Ascherlebener Zoo, Alexander Beck in der Mitteldeutschen Zeitung. Das ist sehr sinnvoll. Aus Umweltgründen sowie hoher Verletzungsgefahr für Mensch und Tier sollten alle Sympathisanten des Silvesterfeuerwerks für jedermann einmal nachdenken, ob es nicht besser wäre, das private Feuerwerk zugunsten von zentralen, professionellen Feuerwerken (die es das ganze Jahr über gibt) zu ersetzen. Damit wären Unfälle mit Feuerwerkskörpern fast ausgeschlossen und auch die allgemeine Brandgefahr würde drastisch sinken.

Der Brauch des Feuerwerks hat heidnischen Ursprung, die Knaller und Raketen dienten dazu, die bösen Geister zu vertreiben. Kann das nicht auch durch lautes Lärmen wie z.B. trommeln geschehen?