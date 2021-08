Mit einer Kundgebung mischten sich die OMAS GEGEN RECHTS Bochum & West am Samstag, den 21.08.2021 unter dem Motto „ Bundestag nazifrei! Keine Stimme für die AfD und andere Rassisten“ auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum in den laufenden Wahlkampf ein. Diesmal hatten sie sich intensiv mit dem Wahlprogramm der AfD beschäftigt, um vor der Wahl dieser rechtspopulistischen Partei zu warnen. Bei strahlendem Sommerwetter lauschten etwa 100 Besucher*innen und etliche vorübergehende Passanten der thematischen Analyse des Wahlprogramms und den eindringlichen mahnenden Statements von uns OMAS dazu, die allesamt endeten mit dem Aufruf: "Darum keine Stimme für die AfD am 26.09.2021!“ Viel Beifall und zahlreicher Zuspruch in den anschließenden Diskussionen ermunterte sie, sich weiterhin engagiert für eine weltoffene, bunte, demokratische Gesellschaft und gegen jegliche Form von Rechtsextremismus, Populismus und Rassismus einzusetzen.