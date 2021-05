Wie in der Tagesschau soeben berichtet wurde, hat die EU auf die Luftpiratie des Diktators und Faschisten Lukaschenko in Belarus völlig zu Recht mit scharfen Sanktionen reagiert. Der Luftraum der EU ist für den Flugverkehr aus Belarus gesperrt, auch dürfen keine Flugzeuge von belarusischen Fluggesellschaften mehr auf EU-Flughäfen landen oder abheben. Alle Fluggesellschaften wurden zudem gewarnt, den belarusischen Luftraum zu meiden.

So sehr diese Sanktionen zu begrüßen sind, stellt sich die Frage, wie mit anderen Terrorregimen umgegangen wird, die Menschenrechte missachten. Obwohl in Staaten wie z.B. in Südamerika, Afrika oder auch Indien und China sowie Russland Menschenrechte mit Füßen getreten werden, gibt es gegen diese Länder keine Sanktionen der EU. Liegt das vielleicht an der Macht der internationalen Konzerne, die die Politik in vielen Ländern der Erde bestimmen? Wier verhält sich die EU z.B. gegen das Terror-Militärregime in Mayamar? Oder Kolumbien? Oder Libyen?

Einer der größten Menschenrechtsverletzer ist in der EU selbst: Ungarn. Oder in der Nato: Die Türkei. Wie sieht es mit Sanktionen gegen diese Regime (nicht das Volk) aus?

Persönlich habe ich die Konsequenzen gezogen: Ich werde niemals in Ungarn oder der Türkei einen Urlaub verbringen (auch wenn es Corona bedingt wieder möglich wäre). Das gleiche gilt für zahlreiche andere Staaten in Europa wie z.B. dem Balkan oder Polen und außerhalb wie z.B. Dubai.

P.S.: Unabhängig davon habe ich kein Geld für eine Urlaubsreise.