Kanzleramtsminister Helge Braun hat eine vollständige Rücknahme der Corona - Beschränkungen für den Sommer in Aussicht gestellt. ,,Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren", sagte der CDU - Politiker.

Unter der Bedienung das Impfhersteller pünktlich liefern und keine Mutante auftaucht ,die den Impferfolg in Frage stellt. Ab Mai werden die Impfstofflieferungen deutlich ansteigen. Die Menschen die ihr Impfangebot nicht wahrnehmen, träfen ihre individuelle Entscheidung ,dass sie das Erkrankungsrisiko akzeptieren. Der Chef des Kanzleramtes ist optimistisch, was die Corona -Lockerungen im Sommer betrifft. Er stellt bereits in Aussicht das wir wenn auch komplizierter, Reisen werden.

Quelle: Berliner Morgenpost.