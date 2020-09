Wahlkampf...das richtige Wort ? Nein, seit Wochen, auch auf Kosten der sozialen persönlichen / privaten Kontakte stellt man vieles ( ehrenamtlich) hinten an, um Menschen umzustimmen, zu überzeugen und an der Meinungsbildung zu arbeiten.Ich für meinen Teil als einer der Kandidaten für den Wahlkreis Bochum-Ehrenfeld möchte wirklich für meine Mitbürger / Nachbarn ein Vertrauensmann gegenüber der Stadtverwaltung und den einzelnen Ausschüssen sein. "Klarheit, Wahrheit, Offenheit" sollten dabei an 1. Stelle stehen, keine Politik an den Mitbürgern vorbei. Ich habe Zeit , Lust und Ideen für die Bochumer Bürger Ansprechpartner für alle Situationen zu sein, wenn der Schuh drückt. Darum bitte ich am Sonntag um ihr Vertrauen für die UWG:Freie Bürger. Darum ist Wahlkampf nicht das richtige Wort wie ich finde. Kämpfe möchte ich nicht austragen, vielmehr möchte ich eine " Wahlempfehlung" aussprechen. Wer sich noch an die Politik von Helmut Schmidt (SPD) und Hans Dietrich Genscher ( FDP) erinnert, ist mit seiner Stimme bei mir genau richtig.